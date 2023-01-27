Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde gübre yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu trafiğe tamamen kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Gökbel Tüneli çıkışında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MUSKİ) ait 48 ADB 710 plakalı gübre yüklü kamyon, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun kasasında bulunan gübreler karayoluna saçılırken, yol trafiğe tamamen kapandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyon sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza dolayısıyla yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler devrilen kamyonu yoldan kaldırmak ve karayolunu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.