Göltürkbükü ve Yalıkavak’ta Covid-19 denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLEN ‘COVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMLERİ’ KONULU GENELGE KAPSAMINDA BODRUM’UN GÖLTÜRKBÜKÜ VE YALIKAVAK MAHALLELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BODRUM KAYMAKAMI BEKİR YILMAZ, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TAYFUN YILMAZ VE İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI DENETİMLERDE ESNAFA VE VATANDAŞA SALGINLA MÜCADELE KURALLARI HATIRLATILDI, MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Covid-19 Tedbirleri Denetimleri’ konulu genelge kapsamında Bodrum’un Göltürkbükü ve Yalıkavak mahallelerinde denetim gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde esnafa ve vatandaşa salgınla mücadele kuralları hatırlatıldı, maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
Kaymakam Bekir Yılmaz’ın öncülüğünde gerçekleştirilen denetime, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Sahil Güvenlik Komutanı Utku Meral, İlçe Sağlık Müdürü Nuray Oral, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile Göltürkbükü ve Yalıkavak mahalle muhtarları ve kolluk güçleri katıldı. Denetim ekipleri, her iki mahallede de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde, her iki mahallede de esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uyduğu görüldü. Koruyucu maskesi olmayan az sayıda vatandaşa ise zabıta ekipleri tarafından maske dağıtıldı. Ayrıca, işletmelerde ateş ölçer, eldiven ve dezenfektan kullanımı da kontrol edildi.
Vatandaşlar, Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki ekibe, Bodrum’da Korona virüs tedbirlerinin sık sık denetlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yalıkavak’ta denetim yapan ekiple karşılaşan ünlü sanatçı Orhan Gencebay da denetimlerin sıklaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’da şu an itibariyle ortalama 600 bin nüfus olduğunu belirterek “Tatil dolayısıyla, yaklaşık 200 bin nüfus haftalık olarak sirküle oluyor. Bodrum, tüm diğer turizm merkezleri gibi belli bir risk altında. Biz de Belediye olarak bununla ilgili tedbirlerimizi sıklaştırdık. Şu an da Kaymakamımız ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte sahadayız. Tedbirleri yerinde kontrol ediyoruz, ikazları yapıyoruz. Fakat bu konuda en büyük sorumluluk vatandaşımıza ve esnafımıza düşüyor” dedi.
Kaymakam Bekir Yılmaz da denetimlerin sonunda bir açıklama yaparak, Bodrum Yarımadası genelinde Covid-19 kontrollerini sıklaştıracaklarını ve her gün denetim yapılacağını ifade etti. Yılmaz, “Denetimlerdeki amacımız kimseye ceza vermek değil, hem vatandaşı hem de esnafı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, kurallara uymalarını sağlamak. Bodrum’daki tedbirlere ne kadar uyarsak olumsuz yükselişten o kadar az etkileniriz. Hepimize düşen görev var, herkes öncelikle kendini korumalı tedbirli olmalı. Hijyen diyoruz, mesafe, maske diyoruz. Bodrum’da şu anda yüzde 90’nın üzerinde maske kullanıldığını görüyoruz. Bu tedbirlerin daha iyi olması için peşinde olacağız. Bizim görevimiz bu. Her vatandaşımızın toplumsal sorumluluğu da bu kurallara uymak çünkü insan sağlığından daha önemli hiç bir şey yok” diye konuştu.
Covid-19 denetimlerinin önümüzdeki günlerde sıklaşacağı belirtilirken bir sonraki denetim yapılacak mahallenin Turgutreis olduğu bildirildi.
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