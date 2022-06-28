Göktepe sakinleri doğal havuzda serinliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesindeki bulunan akarsu üzerine mahalle muhtarı tarafından doğal yüzme havuzu yaptırıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe mahallesinde bulunan akarsuda mahalle halkının rahat yüze bilmeleri için 3 metre derinlikte doğal yüzme havuzu yaptırıldı.

Göktepe Mahalle muhtarı İsrafil Kaçar havuzla ilgili olarak, “ Mahallemizin denize uzaklığı 70 kilometre olması nedeniyle mahalle halkı denize gitmekte zorlandığı için yaz aylarında havanın sıcak olması sebebi ile mahalle halkımıza hem piknik yapabilecekleri hem de yüzebilecekleri bir yer yaptırdık. Gençlerimiz buraya geliyor, hem pikniklerini yapıyorlar, hem de yüzüyorlar. Mahalle halkımız bu yüzme havuzunda çok iyi vakit geçiriyorlar. Ayrıca muhtarlığımızın yanı sıra burayı yapmakta desteği olan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e sizler huzurunda teşekkür ediyorum dedi.