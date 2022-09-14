Gökova yangınına çok sayıda ekip sevk edildi

Muğla’nın Ula ilçesi, Gökova Mahallesi’nde çıkan, rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başlayacak.

Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi’ndeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. sarp arazide sık ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru karadan müdahaleye başladı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın için çevre illerden de bölgeye çok sayıda destek ekibinin yola çıktığı öğrenildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Hava müdahalesi başlayacak

Sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda hava aracının yangına yoğun müdahalesinin de başlayacağı belirtildi.