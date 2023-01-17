Gökcan’dan Muğlalılara teşekkür mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Muğla’da gerçekleştirdiği toplu açılış programına Muğlalıların gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.

“Muğla’mıza son 4 yılda Muğla’mıza 35 Milyar TL tutarında yatırım kazandırdık”

Milletvekili Gökcan yaptığı açıklamada, “Muğla’mıza 20 yılda 50 Milyar TL tutarında yatırım kazandırdık. Pandemi sürecine ve dünya ekonomisindeki daralmalara rağmen son 4 yılda Muğla’ya 35 Milyar TL tutarında yatırım aldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin toplu açılış töreni için Muğla’ya geldiğini hatırlatan Milletvekilleri Demir ve Gökcan; "5 milyar 221 milyon lira yatırım bedeline sahip projelerinin açılışlarını yaptık. Muğla’mıza hayırlı olsun” dedi.

Muğla programı için yoğun gayret sarf eden tüm teşkilatlara, Belediye Başkanlarına, mahalle başkanlarına, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Gökcan,

“Resmi rakamlara göre 50 bin kişilik yoğun bir katılım sağlayan kıymetli hemşerilerimize ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Coşkusu, heyecanı ve teveccühü ile sevgili hemşerilerimiz büyük bir teşekkürü hak ediyor. Hep birlikte Muğla’mıza yeni bir Muğla eklemeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak; ilk günkü aşk ve heyecanla hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.