Gökben-Kabaağaç yolu genişletildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi ile Seydikemer İlçesine bağlı Kabaağaç mahallesi arasında kalan yol güzergahında viraj düzenleme ve genişletme çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi ile Seydikemer İlçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi arasında kalan ve sürücülerin kaza riskinin yüksek olduğu yolda çalışma başlattı.

İki mahalleyi bağlayan yolun dar ve virajlı olması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı 7 bin 500 metre uzunluğundaki Gökben - Kabaağaç yolu, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Yolun genişlemesi ile birlikte kaza riski en aza indirildi.