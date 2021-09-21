banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Gökben-Kabaağaç yolu genişletildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi ile Seydikemer İlçesine bağlı Kabaağaç mahallesi arasında kalan yol güzergahında viraj düzenleme ve genişletme çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA 21.09.2021, 14:01
Gökben-Kabaağaç yolu genişletildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi ile Seydikemer İlçesine bağlı Kabaağaç mahallesi arasında kalan yol güzergahında viraj düzenleme ve genişletme çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi ile Seydikemer İlçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi arasında kalan ve sürücülerin kaza riskinin yüksek olduğu yolda çalışma başlattı.

İki mahalleyi bağlayan yolun dar ve virajlı olması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı 7 bin 500 metre uzunluğundaki Gökben - Kabaağaç yolu, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Yolun genişlemesi ile birlikte kaza riski en aza indirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P