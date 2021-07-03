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Göçmenlerin imdadına sahil güvenlik yetişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 03.07.2021, 19:09
Göçmenlerin imdadına sahil güvenlik yetişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Belirtilen yere giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni, güvenli şekilde bota aldı. Limana getirilen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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