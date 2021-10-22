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Göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

MUĞLA 22.10.2021, 23:12
Göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere geldi. Yakalanan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Sabahın erken saatlerinde Bodrum açıklarında bir göçmen botunun daha olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

2 olayda karaya çıkartılan toplam 40 göçmen, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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