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Göçmenler Yunan adası yerine Türk adasına gitti
Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 13.09.2022, 17:40
Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre düzensiz göçmenleri Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Yunan adası yerine Türk adasına gidince mahsur kaldı. Adada mahsur kalan 4 düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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