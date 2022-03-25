Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmalarında sürdürdüğü huzur uygulamasında Köyceğiz Ekincik Mahallesi Kargacık Mevkiinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulama esnasında Türkiye’ye yasadışı yollardan giren 12 Yemen, 2 Kongo uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen kontrol edilen araç içinde yakalandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan araçlarda yapılan aramada göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen K.K., A.Ö., S.Ü., S.R., A.Y., K.K. ve H.S. isimli şüpheliler yakalandı.

Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramada; 2 adet lastik bot, 2)adet deniz motoru, 10 adet 20 litrelik bidon içerisinde 200 litre benzin, 2 adet şişirme pompası, 8 adet ahşap tahta, 2 adet mekanik yakıt ikmal pompası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak suçüstü yakalanan 7 şüpheli tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yakalanan 14 düzensiz göçmen işlemlerin bitimine müteakip Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.