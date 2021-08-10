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Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

MUĞLA 10.08.2021, 16:30
Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Dikmentepe mevkiindeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önledi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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