Göcek’te ot yemekleri festivaline ilgi yoğun oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 4. Göcek Ot Festivali’ne ilgi yoğun oldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 4. Göcek Ot Festivalinde yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 4. düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler beğeniye sunuldu. Geleneksel ot yemekleri ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivale katılanlara ot çorbası ile ayran ikram edildi. Festivalde, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar ve katılımcılar halk oyunları müziği eşliğinde oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri üyeleri festivalde vatandaşlar tarafından en lezzetli ot yemeğini belirlendi. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, pandemi nedeniyle iki yıl ara verdikleri festivalin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festival’de 180’in üzerine stant açıldığını belirten Ugan; "Amacımız yöresel ot ve yemeklerimizin gelecek kuşaklara aktarılması. Katılım ve ilgiden memnunuz. Otlarımızın hepsi, bölgenin dağları ve tarlalardan toplandı. Yemekleri kadınlarımız pişirdi" dedi.

Festivale katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yöre ürünlerinin sergilendiği etkinliğe ciddi bir katlım olduğunu söyleyerek, geleneksel hale gelen etkinliği, gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Festivale Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yüzlerce kişi festivale katıldı.