banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Göcek’te deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler görenleri şaşkına çevirdi.

MUĞLA 06.06.2022, 17:15
Göcek’te deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler görenleri şaşkına çevirdi.

Fethiye’nin dünyaca ünlü yat ve turistlik uğradığı Göcek Mahallesin’de Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) çevre haftası çerçevesinde deniz dibi temizliği yaptı. Etkinliğe ikisi Rus uyruklu 7 gönüllü dalgıç katıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla denizden lastik, metal, plastik, cam ve şemsiye gibi atıklar çıkarıldı.

Dalış yaparak temizlik çalışmasına katılan MUÇEV Temsilcisi Ali İhsan Güner, Göcek’in dünyanın gözbebeği bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Amaçlarının temizlik adına farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Güner, çıkarılan atıklar gün boyunca limanda sergileneceğini kaydetti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu