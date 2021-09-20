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Gizemli Kent ‘Thera’da kazılar sürüyor

Yıllardır kazı çalışması yapılmadığı için gizemini koruyan Ula’daki Thera antik kentinde bir taraftan yüzey temizlik çalışması yürütülürken, diğer taratan kazı çalışmaları başladı.

MUĞLA 20.09.2021, 12:00
Gizemli Kent ‘Thera’da kazılar sürüyor

Yıllardır kazı çalışması yapılmadığı için gizemini koruyan Ula’daki Thera antik kentinde bir taraftan yüzey temizlik çalışması yürütülürken, diğer taratan kazı çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ve Ula Belediyesinin sponsorluğunda Doç. Dr. Abdülkadir Baran ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikli olarak tiyatro ayağa kaldırılacak.

Anadolu’nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden biri olduğu düşünülen Ula ve Menteşe ilçe sınırlarında kalan Thera Antik kentinde bir ay önce kazı ve temizlik çalışması başlatılmıştı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in girişimleri ile Karia kültürünü en iyi yansıtan 250 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Thera Antik Kenti’nde 2011 yılında kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Abdülkadir Baran tarafından yüzey temizliği yapılmıştı.

Milattan önce 4’üncü Yüzyıl’da inşa edilmiş olduğu düşünülen antik kentteki çalışmalarda kentin girişindeki duvar blokları ve o dönemde dükkan olarak kullanıldığı düşünülen bölümler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ula ilçe Merkezine 5 kilometre, Muğla merkez ilçe Menteşe’ye ise 12 kilometre uzaklıkta yer alan Thera antik kenti, Ula, Gülağzı, Akkaya, Doğanköy, Yerkesik, Yenice ve Kızılağaç düzlüklerini kapsayan oldukça geniş bir araziye sahip. 250 dönümden büyük bir alana yayılan kent merkezi ise Okkataş olarak bilinen kayalık tepenin güney yamacında yer alıyor.

Geçmişte kaçak kazılarda antik kentin tiyatro bölümü dinamit ile patlatılması nedeniyle tiyatronun üzeri irili ufaklı kaya parçaları ile örtüldü. Kazı çalışmalarında öncelikli olarak tiyatronun bulunduğu alanın ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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