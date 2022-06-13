Geri Dönüşüm tesisiyle 7 Milyon 932 Bin TL tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımlarından mobil konkasör şantiyesinde 2018 yılından bu yana yaklaşık 259 bin ton hafriyat toprağı ve inşaat atığını bertaraf ederken, bu atıklardan 161 bin 923 bin metreküp malzeme üretti.

Üretilen malzemeler ile 81 Kilometre yol asfaltlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyat malzemelerini, dolgu ve asfalt malzemesi haline getiriyor. Üretilen bu malzeme yine Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde yapımı süren yol çalışmalarında kullanılıyor. Geri dönüşüm sayesinde ürettiği asfalt malzemeleri ile bu güne kadar 7 Milyon 932 Bin 522 TL tasarruf sağlarken, üretilen malzemeler ile 81 kilometre yol çalışması yapıldı.