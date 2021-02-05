Genel İş Genel Başkanından Başkan Gürün’e ziyaret

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi, ekonomi, pandemi süreci sendikal örgütlenme ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan 3 bin 31 işçiyi kapsayan toplu sözleşmeden dolayı Başkan Gürün’e teşekkür ederken “Pandemi sürecinde belediyelerin gelirlerinin düştüğü dönemde toplu iş sözleşmesinde CHP’li belediyeler çalışanlarına sahip çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşmede eşit işe eşit ücreti anlayışı uygulamıştır.” dedi.

Başkan Gürün; “Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, pandemi nedeni ile kısıtlanan bütçelere rağmen işçinin ve emekçinin hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu günlerin birlik ve beraberlikle daha kolay aşılacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Yaşadığımız şehrimizde “birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız”. Masa başında, sahada, yolda, suda çalışan memurumuz, işçimiz, emekçimiz, halkımızla hepimiz bu ailenin fertleriyiz. Ayın 15’i olduğunda aile fertlerimden her biri dakikasında emeğinin karşılığını aldığında bizler daha huzurlu oluyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Pandemi nedeni ile kısıtlanan bütçeler, ödenekler de eklenince önümüze karamsar bir tablo çıkıyordu. Bu tabloya rağmen işçimize, emekçimize hakkını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Hep birlikte, daha güçlü olarak bugünleri de aşacağız. Muğla’mıza verdiğimiz sözleri tutmaya, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ziyaretleri için Genel-İş Sendika başkanı Remzi Çalışkan ve sendika üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.