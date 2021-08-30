Gençlik Tarım kampı’nda 3.dönem başladı

Bodrum’da açılan Garaova Gençlik Tarım Kampı 3. dönemi bugün başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen bugünde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden kampa katılan gençlere öğle yemeği için özel menü ikram edildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gençleri tarımla buluşturmak amacıyla 5 Temmuz-17 Eylül tarihleri arasında 30’ar kişilik gruplarla 6 dönem halinde gerçekleşen Gençlik Tarım Kampı’nın 3.dönemi başladı. Bölgede yaşanan yangınlar sebebiyle ara verilen kamp programları kaldığı yerden devam ediyor.

Tarım kampı’nda 30 ağustos özel menüsü

Kampın ilk gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesiyle birlikte, Kurtuluş mücadelesinde cephede savaşan kahraman askerlerimizi anmak amacıyla öğle yemeği menüsü hoşaf ve ekmekten oluştu.

Gençliğin tarıma ilgisini çekmek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen kampta; katılımcılara akademisyenler, ziraat mühendisleri tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda eğitim veriliyor. Mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait olan, yaklaşık 1 yıldır projelendirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilen ve üzerinde 20 bin lavantanın da ekili bulunduğu 52 dönümlük arazide, her dönem 5’er gün olmak üzere, Türkiye’nin her yerinden 30’ar kişi gençlik ekibi tarım kampında toprakla buluşturuluyor.