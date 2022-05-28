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Gençler Tekvando şampiyonası Muğla’da başladı

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Tekvando Türkiye şampiyonası Muğla Spor Salonunda başladı.

MUĞLA 28.05.2022, 17:59
Gençler Tekvando şampiyonası Muğla’da başladı

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Tekvando Türkiye şampiyonası Muğla Spor Salonunda başladı.

Şampiyonanın açılışına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş katıldı.

Açılış seremonisinin ardından yaklaşık 3 bin sporcu Türkiye şampiyonası için mücadele edecek.

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