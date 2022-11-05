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Gemiler koyunda sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesi Gemler koyunda motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botu tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 05.11.2022, 12:19
Muğla’nın Fethiye ilçesi Gemler koyunda motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botu tarafından kurtarıldı.
Fethiye Gemiler Koyu mevkisinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekneden yardım talebi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botu sevk edildi. KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 9,5 metre boyundaki tekne Fethiye’ye emniyetle yanaştırıldı.