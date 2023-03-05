Geliri depremzedelere bağışlanan maçta, Çağdaş Bodrumspor 104 sayı kazandı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Çağdaş Bodrum Spor, 19. Hafta mücadelesinde Antalya Güneşi’ni 104-56 kazandı.

18. hafta maçları kapsamında 6 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı Sigortam Net karşılaşması “Ulusal Yas” nedeniyle ertelenen Çağdaş Bodrum Spor, verilen aranın ardında Bitez Bodrum Spor Salonu’nda Antalya Güneşi ile karşılaştı.

Çağdaş Bodrum Spor ’un seyirci geliri kadar, Çağdaş Holding’in de katkı koyduğu “Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası ile elde edilen toplam meblağın deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldığı maç, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Maça, yeni başantrenörü Ender Arslan ile hazırlanan Çağdaş Bodrum, Hakan Yapar, Chris Warren, Erkan Veyseloğlu, Horace Spancer, Erdem İlter ilk beşi ile sahaya çıktı.