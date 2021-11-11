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Geleceğe nefes projesi kapsamında Marmaris’te 50 bin fidan dikildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, geçtiğimiz yaz aylarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir adına hazırlanan hatıra ormanında 50 bin fidan toprakla buluştu.

MUĞLA 11.11.2021, 17:27
Geleceğe nefes projesi kapsamında Marmaris’te 50 bin fidan dikildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, geçtiğimiz yaz aylarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir adına hazırlanan hatıra ormanında 50 bin fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülke genelinde olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesinde de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yaz aylarında Marmaris’te 42 yıl sonra meydana gelen ikinci büyük yangında 13 bin 650 hektar ormanlık alan zarar görmesinin ardından bin 500 hektar alan temizlenerek fidan dikimine hazır hale getirildi. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında düzenlenen etkinlikte ise 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla genelinde meydana gelen yangınlarda en çok etkilenen bölgelerden olan İçmeler Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl ve ilçe protokolü, siyasiler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşma yapan Marmaris İlçe Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, “Bugün orman yangınlarında mücadele eden iki şehidimizin hatırası için 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İçmeler Mahallesi’nde 27 Haziran’da başlayan orman yangını söndürürken hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz’da Armutalan Mahallesi’nde yangın müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir’in adları bu hatıra ormanımızda yaşayacak” dedi.

“Marmaris yeniden yeşerecek”

Kısa sürede Marmaris’in yeniden yeşertileceğine dikkat çeken Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, “Yaz ayında meydana gelen yangında iki şehidimiz için hatıra ormanı oluşturduk. Yangınlarda zarar gören yerlerde süratle temizlik çalışması yaptık. Gençleştirme ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede Marmaris’imizi yeşerteceğiz. Sığla, kızılçam, hünnap, keçiboynuzu, mavi ve kara selvi, erguvan, yalancı akasya ve dut fidanlarını toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

“Her yıl fidanları toprakla buluşturuyoruz”

2019 yılından bu yana her yıl fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ise, “2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesiyle başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü’nü 11 Kasım’da kutluyor ve her 11 Kasım’da cennet vatanımızın aziz topraklarına fidan dikiyoruz. Yangınlar ile mücadelede hayatını kaybeden iki şehidimize de Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar dağıtılan sığla, kızılçam, hünnap, keçiboynuzu, mavi ve kara selvi, erguvan, yalancı akasya ve dut fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

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