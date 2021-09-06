GEKA’dan Muğla Büyükşehir’e enerji verimliliği hibesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı destek sağlamak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından başlatılan Teknik Destekleme Programı kapsamında “Muğla Büyükşehir Belediyesi Enerji Verimliliği Kurum Kültürünün Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti Alınması” projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Başarılı bulunan proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik enerji verimliliği politikaları üretilerek, Büyükşehir hizmet binalarında enerji verimliliği konusunda iyileştirmeler yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir ailesi olarak hizmet verdiğimiz 13 ilçemizde tüm aile fertlerinin hizmetlerinde daha enerjik ve aktif olmasını amaçlıyoruz. İnsanın işine daha fazla odaklanması, hata payını sıfıra indirmek, pandemi, hayat şartlarından kaynaklanan olumsuzlukların işine en az yansıması gerekiyor. Enerji verimliliği alanında yaptığımız çalışmaları kurum kültürü temelinde yaygınlaştırmak ve çarpan etkisi ile personelimize bu konuda bilinçlendirme çalışması yapmayı önemli görüyoruz. Bu kapsamda kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi, binalarımızın enerji verimliliğinin tespiti ve yol haritası oluşturulması amacıyla ve proje süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla hazırladığımız danışmanlık projemiz GEKA tarafından desteklenmeye hak kazandı” dedi.