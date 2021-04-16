GEKA’dan kültür varlıklarına 17 Milyon TL destek

Muğla’daki kültür varlıklarının en üst düzeyde hizmet vermesi ve ziyaretçi sayısı ve gelirlerinin arttırılması amacıyla, Muğla Valiliği kaynakları ve GEKA destekleriyle ören yerlerinde çevre düzenlemeleri ve restorasyonlar gerçekleştirilmiş ve sürdürülmekte olduğu belirtilerek, Stratonikeia ve Knidos Antik Kenti gibi kültür varlıklarımızın restorasyonları için GEKA tarafından 17 milyon TL destek sağlandığı açıklandı.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Muğla’daki kültür varlıklarının en üst düzeyde hizmet vermesi ve ziyaretçi sayısı ve gelirlerinin arttırılması amacıyla, Muğla Valiliği kaynakları ve GEKA destekleriyle ören yerlerinde çevre düzenlemeleri ve restorasyonlar gerçekleştirilmiş ve sürdürülmekte olduğu belirtilerek, Stratonikeia ve Knidos Antik Kenti gibi kültür varlıklarımızın restorasyonları için GEKA tarafından 17 milyon TL destek sağlandığı açıklandı.

Görüşmede Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destekleri ile de Milas- Beçin Kalesinde birçok yapının ayağa kaldırılması ve Akyaka Ortaçağ Kalesi’nde çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarının yapılması gibi çalışmalar da gözden geçirildi.

2021 yılında ilçeler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bölgede var olan destinasyonların daha nitelikli hale getirilmesi, gelen misafirlerin daha memnun ayrılması amacıyla yapılması gerekenlerin planlanması ve yeni destinasyonların oluşturulması için ilgili kurumlar, STK’lar ve sektör temsilcilikleri ile projelerin geliştirilmesi amacıyla Muğla’da 4 adet turizm destinasyon yürütme kurulu oluşturularak çalışmalar başlatıldı.

45’inci Turizm Haftasını kutlayan Vali Orhan Tavlı, turizm sektörünün Muğla’nın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağladığını belirterek, başarılı ve verimli bir turizm sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.