Geçici personel için protokol yapıldı

Dalaman Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokol imzaladı. Protokol kapsamında Belediye bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler, çıraklık eğitim bünyesinde eğitimlerini tamamlayınca belge sahibi olacak ve aylık 2500 liraya varan oranda ek destek alacak.

Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dalaman Belediyesi arasında, belediyenin şirketi olan DABEL A.Ş bünyesinde çalışan personellerin belgelendirilmesi amacı iş birliği protokolü yapıldı. Protokol törenine Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Dalaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emine Aytül Deniz ve çalışanlar katıldı.

Protokol kapsamında çalışanların Dalaman Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde, 18 öğrenci servis bölümüne, 7 öğrenci aşçılık bölümüne, 1 öğrenci ise iş makinaları bölümüne kayıtları yapıldı. Ustalık Telafi programı ve Mesleki eğitim programına kayıt olan personellerin eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları halinde ustalık belgesi almaya hak kazanacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, “Çıraklık eğitim ile imzaladığımız protokol sayesinde, bünyemizde çalışan mevsimlik elemanlar, hem okuyup, hem de bizim bünyemizde stajını yapacak. Ayrıca lise mezunu ve üniversite mezunları 1000 ila 2 bin 500 lira arasında ek ödenek alacaklar, maaşlarına da katkı olacak. Yani hem belge sahibi olacaklar, hem de artı kazanç sağlamış olacaklar. Daha sonra çalışacak arkadaşlar da bu protokolden faydalanacaklar uygulayacak. Hayırlı olsun” dedi.