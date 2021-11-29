Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerlik öğrencilerini ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 dönümlük arazi üzerine kurulan ve doğal yaşam alanları ile Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde eğitim alan 4. Sınıf öğrencileri, iç hastalıkları uygulama dersi için Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret ettiler.

Covid-19 Pandemisi nedeniyle klinik pratik yapamayan öğrenciler, Geçici Hayvan Bakımevi’nde klinik muayene ve pratik uygulamaları yapma şansı edindi. Öğrenciler uzman personel eşliğindeki Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parklarını görme fırsatı buldu. Ayrıca barınağı ziyaret eden öğrencilere, veteriner hekimler tarafından yapılan çalışmalar ve barınaktaki hayvanların tedavileri ile ilgili detaylı bilgiler verildi.