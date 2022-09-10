Frenk kaktüsünü tanıtmak amacıyla müzik festivali düzenleniyor

Orman yangınlarının yayılmasını önlemede büyük bir katkısı olan frenk kaktüsünün tanıtılmasını hedefleyen ’Opus Müzik Festivali’ Muğla’nın Bodrum ilçesinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenen festivalin ilk gününde Naz İrem Türkmen kemanıyla, İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl piyanoyla müzik dinletisi sundu. Gençler, performansları ile hayran bıraktı.

Festivalin sanat yönetmeni opera sanatçısı Burak Bilgili, “Festivali Bodrum’da yapmamızın en büyük nedeni frenk kaktüsü. Frenk kaktüsü ne işe yarıyor? Biliyorsunuz göçler devam ediyor, iklim değişikliği ile beraber orman yangınları da artıyor. Frenk kaktüsünün yüzde 80’i suyla kaplı olduğu için orman yangınlarına duvar görevi görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2012 yılında Amanos Dağları’nda bunu denemiş. Yüzde 60, yüzde 70 oranında orman yangınlarını engellemiş. Biz de bunu sanatla duyurmak istiyoruz. İnsanlar frenk kaktüsünün ne olduğunu biliyor ama orman yangınlarına engel olduğunu bilmiyor. Biz de bunu tanıtmak için, doğa ile sanatı birleştiriyoruz" dedi.

Festivalin genel koordinatörü Ozan Göktan ise festivalin frenk kaktüsü ile bir farkındalık projesine dönüştüğünü ifade ederek festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin ikinci günü olan 10 Eylül’de 120 yıllık Alman Devlet Opera Oda Orkestrası, (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra) şef Gürer Aykal yönetiminde konser verecek. Gecede solist sanatçılar Burak Bilgili ve Burcu Hancı sahne alacak.