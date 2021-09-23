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Fotoğraflarla “Muğla’yı Keşfet” yarışmasının kazananları belli oldu

Doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye’nin marka şehirlerinin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi ulusal fotoğraf yarışması düzenledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının yılı konusu ‘Muğla’yı Keşfet’ temasıyla gerçekleştirildi.

MUĞLA 23.09.2021, 14:29
Fotoğraflarla “Muğla’yı Keşfet” yarışmasının kazananları belli oldu

Doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye’nin marka şehirlerinin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi ulusal fotoğraf yarışması düzenledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının yılı konusu ‘Muğla’yı Keşfet’ temasıyla gerçekleştirildi.

Fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin değişik illerinden 213 fotoğrafçı, 786 adet fotoğrafla katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve İzzet Keribar, Nevzat Çakır, Çerkes Karadağ, İsa Çelik, Sami Türkay, Sadık İncesu, Koray Ürkmez’den oluşan jüri üyeleri dereceye giren fotoğrafları belirledi. “Muğla’yı Keşfet” temalı ulusal fotoğraf yarışmasında İzmir’den Süleyman Tutuş, “Akyaka’da Gece” isimli fotoğrafla birinci olurken, İstanbul’dan Ekrem Kalkan “Kağıt Uçurtma” fotoğrafıyla ikinci, Muğla’dan Ali Osman Aktürk “Sera” fotoğrafıyla üçüncü oldu. Fotoğraf yarışmasında Antalya’dan Özgür Seçmen mansiyon ödülü kazandı. Yarışmada 33 eser sergilenmeye hak kazındı.

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