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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Fırtına sonrası temizlik yapıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına sonrası sahillerde temizlik çalışması yapıldı.
MUĞLA 08.12.2021, 18:28
Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına sonrası sahillerde temizlik çalışması yapıldı.
İlçede dün etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilemişti. Bitez açıklarında demirli haldeki bir teknenin tonozdan koparak karaya sürüklendiği Bodrum’da bazı işletmelerin deniz kenarındaki malzemeleri zarar gördü, tabelaları rüzgara dayanamayarak kırıldı.
Bugün deniz kenarlarında temizlik çalışması vardı. Dalgalarla kıyıya vuran yosunlar, sahilde hizmet veren işletmelerin çalışanları tarafından temizlendi. Sahilde temizlik çalışması yapan vatandaşlar, “Feci bir fırtına vardı. Tabela rüzgara dayanamayarak kırıldı, kafamıza uçuyordu.” dedi.
Bitez Mahallesi açıklarında karaya vuran yelkenli teknenin kurtarıldığı ve limana çekildiği öğrenildi.