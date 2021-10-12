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Fırtına Milas’ta da etkili oldu

Aydın ve Muğla’da yaklaşık 110 gün sonra gerçekleşen yağmur, fırtına ile birlikte geldi. Fırtına Nazilli ilçesinden sonra Milas’ta da etkili oldu.

MUĞLA 12.10.2021, 17:38
Fırtına Milas’ta da etkili oldu

Aydın ve Muğla’da yaklaşık 110 gün sonra gerçekleşen yağmur, fırtına ile birlikte geldi. Fırtına Nazilli ilçesinden sonra Milas’ta da etkili oldu.

Saat 14:00 sıralarında Milas’ta başlayan kuvvetli sağanak yağışın ardından Derince, Kandak ve Selimiye bölgelerinde meydana gelen şiddetli fırtınadan hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede evlerin çatısı uçtu, bazı bölgelerde ağaçlar kökünden devrildi.

Fırtınanın ardından evlerinin çatısı uçan ve mağdur olan vatandaşlar Milas Belediyesi’nden yardım istedi. Milas Belediyesi ekipleri yardım çağrılarına yerine getirmek için ekipleri sahaya sevk etti.

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