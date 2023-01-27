Fırtına Bodrum’da ağaçları devirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesi genelinde gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Bodrum’da gece saatlerinde fırtına etkili oldu. Çırkan, Bahçelievler, Yokuşbaşı, Akyarlar, Kızılağaç Mahallelerinde fırtınanın şiddetine dayanamayarak yol üzerine devrilen ağaçlar Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek geçiş güzergahlarından kaldırıldı. Bodrum ve çevresinde yağışlı havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.