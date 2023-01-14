Fırsatçı simitçi

Muğla’da toplu açılış törenini fırsat bilen bir kişi, miting alanına getirdiği 5 liralık simidi 10 liradan satmaya çalıştı. Fiyatı duyan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Yaşanan hareketlilik sebebiyle ekmek parası kazanmaya gelen bazı esnaflar da miting alanı çevresinde tezgah açtı. Ancak bazı esnafların durumu fırsat bilerek fiyatları yükseltmesi ise tepki çekti. Miting alanı girişinde tezgah açan bir simitçinin 5 TL’ye satılan simide yüzde yüz oranında zam yaparak 10 TL’ye satmaya çalışması da tepki topladı. Vatandaşlar ise zabıta ekiplerini göreve çağırarak “Böyle fırsatçıların bulunması ve önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.