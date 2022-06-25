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Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir fırınının arkasında başlayan yangın, fırına ve makilik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA 25.06.2022, 18:48
Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir fırınının arkasında başlayan yangın, fırına ve makilik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Vedat Türkmen Ortaokulu yanındaki fırının arka kısmındaki atık malzemelerin olduğu noktada bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla büyüyen yangın, hem fırına hem de fırının arka kısmındaki makilik alana sıçradı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri olay yerine sevk edildi. Ekipler ve gönüllülerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangında bir bölümü yanan fırının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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