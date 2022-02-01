Fethiye’ye 10 Milyon TL’lik altyapı yatırımı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye’de altyapıya yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de güçlü bir altyapı oluşturmak için içme suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İlçede devam eden 62 Milyon TL’lik 121 kilometre kanalizasyon hattı, 55 Milyon TL’lik Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projelerinin ardından yeni bir altyapı projesini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda yaklaşık 10 Milyon TL’ye mal olacak yeni altyapı projesi ile İnönü Bulvarı, Atatürk ve Çarşı Caddeleri ile muhtelif sokaklarda içme suyu hatları yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölgelerin 2055 yılına kadar içme altyapı ihtiyacı tamamen giderilmiş olacak.

Proje ile mevcutta bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yerine toplam 7 bin 360 metre yeni içme suyu hattı yapılacak. Çalışmalar ile İnönü Bulvarı’nda 2 bin 380 metre, Atatürk Caddesi’nde 1000 metre, Çarşı Caddesi’nde 760 metre, Mustafa Kemal Bulvarında da 3 bin 220 metre içme suyu hat çalışması gerçekleştirilecek. Hat çalışmalarının ardından bölgede bulunan 500 abonenin bağlantısı yenilenecek.