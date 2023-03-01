Fethiyespor’da kaptan Sinan ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Fethiyespor’da kaptanlık görevini de yapan Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı.

Fethiyespor’un sezon başında büyük ümitlerle Tarsus İdman Yurdu’ ndan transfer ettiği tecrübeli orta saha oyuncusu Sinan Kalaycı’nın Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından eski kulübü olan Serik Belediyespor’la 1.5 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. Fethiyespor’da 18 maçta 1271 dakika görev alan zaman zaman sahaya kaptan olarak çıkan Sinan Kalaycı, 3 gol atıp 2 asist sağlamıştı. Fethiyespor’un deplasman da oynadığı ve ev sahibi Zonguldak Kömürspor’un 4-2 kazandığı maç da 2 gol kaydeden tecrübeli oyuncu evinde oynadığı ve 1-1 biten Adıyaman FK maçında da 1 gol kaydetmişti. Kaptan Sinan Kalaycı, Fethiyespor’un bundan sonraki maçlarında başarılar dilerken Fethiyespor taraftarlarına da gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür etti.