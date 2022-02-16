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Fethiyespor’da Başkan Bakırcı ve yönetim kurulu şampiyonluk için umutlu

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fethiyespor art arda aldığı 4 mağlubiyetinin ardından hafta sonu oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı ile tekrar galibiyet serisini yakalamak istiyor.

MUĞLA 16.02.2022, 16:07
Fethiyespor’da Başkan Bakırcı ve yönetim kurulu şampiyonluk için umutlu

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fethiyespor art arda aldığı 4 mağlubiyetinin ardından hafta sonu oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı ile tekrar galibiyet serisini yakalamak istiyor.

En yakın rakibi ile arasındaki 9 puanı kapatarak 2’nci sıraya gerileyen Fethiyespor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı ile tekrar galibiyet serisine başlamak istiyor. Alınan kötü sonuçlardan sonra kulüp binasında açıklamalarda bulunan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, “Üçüncü senemize giriyoruz takımla ilgili çok zor günler geçirdik. Bu takımın kapısına kilit vurulmak üzereydi. Her şeyini üstündik geldik. 20 milyon liraya yakın bir borç ödedi. Belediye Başkanı Alim Karaca , Esnaf Hastanesi en büyük desteği verdiğini” ifade etti.

Yönetime geldiklerinde futbolcuların borçlarını ödediklerini söyleyen Başkan Bakırcı, “Piyasayı borçlarını ödedik. Bizden önce gelmiş arkadaşların da tazminatlarını ödedik. Altı ay maaş almamış personel parasını ödedik. Fethiyespor Kulübü’ne yakışır bir şekilde tesis yapmak istiyoruz. Bu kadar hengamenin altında futbol takımımızı da en iyi yere getirmek istiyoruz. Bunları ikinci üçüncü sıraya atmıyoruz. Evet, zor günler geçiriyoruz son dört haftada ama ben inanıyorum ki bu zor haftalardan dönüşe geçeceğiz” diye konuştu.

“Hakemler üzerimize oynuyor”

Alınan kötü sonuçlardan sonra demoralize olduklarını belirten Esat Bakırcı “Hocamız ve biz demoralize olduk. Çünkü beklenmedik olaylarla karşılaştık. Erok maçını bir kenara bırakıyorum arkasından burada bir İçel maçı oynadık. İçel maçında takdir edersiniz hepiniz seyretmiştir. Birisi geldi ilk yarı bize top oynattırmadı. Sarı kartlarla verdiği kararlarla hepimizi bozdu. Bunun akabinde seyircisiz oynama cezası aldık. Bizi İçel maçında doğradılar. Sonra Mardin’e gittik. Valimiz orada olduğu halde edilmedik küfür ve hakaret bırakılmadı. Her türlü hakaretle bizi sindirdiler. Her türlü hakem hatası yaşadık. Geçen hafta federasyona bunları ilettik. Görüntülerini gönderdik. Federasyon vasıtasıyla böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağını daha Cuma günü söylediler. Ama Pazartesi günü olanları bütün camiayla paylaştım federasyona ve MHK’ya gönderdim. Erok Kulübü bizimle uğraşıyor” ifadelerinde bulundu.

“Biz nerelerden geldik, nereye gideceğimiz belli”

Ofspor maçında hakem hataları yüzünden demoralize olduklarını söyleyen Esat Bakırcı, “Pazartesi günü oynadığımız Ofspor maçında bir penaltı golü yedik. Penaltı verilebilirdi fakat 1 dakika önce Fethiyespor’a verilmeyen penaltı vardı. Bu durumda herkes çığırından çıktı. Verilmeyen penaltıdan sonra penaltıdan gol yedik. Herkes demoralize oldu. Halkın ve seyircinin bunları düşünerek karar vermesini istiyorum. Biz nerelerden geldik. Nereye gideceğimiz belli. Bu takımın sonu şampiyonluğa gidecek. Karabük maçı ile bu şanssızlığı yeneceğiz. Sonra da Ordu ile karşılaşacağız. Saha problemleri ayrı bir şanssızlık. Çamur olsa bile Ordu maçlarını burada oynayacağız. Sahayı yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu takım bu sene şampiyon olacak”

Alınan kötü sonuçlardan sonra eleştirilecek tek kişinin kendisi olduğunu ifade eden Esat Bakırcı, “Nedeni ise bu takımın başında o var yönetim onu seçti. Eleştirilecek adam benim. Benden şikâyetçilerse kulüp her zaman burada. Gelirler konuşuruz. Daha iyi yapabilecek biri var ise ona da devredebiliriz. Kimse hocaya ve futbolculara bir şey söyleyemez. Bir şey söyleyeceklerse gelsinler bana söylesinler. Ben her şeye açığım. Birlik beraberliğimiz devam edecek. Bu hafta lider olarak dönebiliriz. Arada üç maç var. Zor maçlarımızı atlattık. Birlik beraberliğimizi bozmayalım. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bu 3. Ligden çıkacağız. Futbolculara para cezası söz konusu değil. Futbolcuların kendilerini toparlaması için yönetim elinden gelenleri yapacak. Hep beraber bu zor günlerden çıkacağız. İyi günler bizleri bekliyor. Bir iki sakatımız var. Fakat o oyuncular yerine oynayacak futbolcularımız var. Yeni futbolcular takıma adapte oluyor. Bize katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Cumartesi gününü atlattıktan sonra Apaçilerle birlik beraberlik sağlayacağız. Onlara güveniyorum. Biz şampiyon olacağız” ifadelerinde kullanarak açıklamasını tamamladı.

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