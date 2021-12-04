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Fethiyespor sahasında Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etti
TFF 3.Lig 3. Grup’un 15. haftasında Fethiyespor, sahasında Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etti.
MUĞLA 04.12.2021, 15:18
TFF 3.Lig 3. Grup’un 15. haftasında Fethiyespor, sahasında Karşıyaka’yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Mehmet Terece xxx, Ahmet Bingöl xxx, Recep İlker Kor xxx
Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. 88 Burak Başkaya xx), Serdar xxx, (Dk.90+4 Şahanx),Talha xx, (Dk.81 Berkin xx) Özgür Çelik xx, Nurettin xxx, (Dk. 90+ 4 Kadir x), Serhat xx, Onur xxx, İbrahim xx
Goller: Dk. 74 Alihan ( Fethiyespor )
Sarı Kartlar: Dk. 41 Erdinç Dk. 90 Nurettin,Dk. 90+5 Enes Dk. 90+6 İbrahim (Fethiyespor), Dk. 57 İhsan, Dk. 67 Özgür Güler, Dk. 68 İlyas ( Karşıyaka)