Fethiyespor irtifa kaybediyor

3. Lig 3. Grupta ilk yarıyı 40 puanla lider kapatan ve en yakın rakibi Esenler Erokspor’un 9 puan önünde tamamlayan Fethiyespor 2. Yarıdaki performansı ve aldığı sonuçlarla ligde büyük bir irtifa kaybetti.

Fethiyespor 2. Yarıda 5 galibiyet, 5 yenilgi alırken, 3 karşılaşmayı da berabere bitirdi. Lacivert beyazlılar şampiyonluk yolunda 2. yarıda tam 21 puan kaybederken, şu ana kadar sadece 18 puan toplayabildi. Evinde düşme hattındaki Modafen ile 2-0 geriye düştükten sonra 2-2 beraberlikle tamamlayan Fethiyespor’da taraftarlar kaybedilen puanlar nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Modafen önünde sayısız gol fırsatını cömertçe harcayan Fethiyespor’da taraftarlar şampiyonluğun direk kaçırılmasından duydukları üzüntüyü dile getirirlerken, teknik kadro ve Fethiyespor’lu yöneticiler mücadelenin son maça kadar devam edeceğini belirttiler.

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fethiyespor 30. hafta karşılaşmasında evinde Modafen’le 2-2 berabere kalınca taraftarları hayal kırıklığına uğradı. Düşme hattındaki rakibi karşısında gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Fethiyespor, Hüseyin’in arka arkaya attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşerken büyük şok yaşadı. Kısa sürede toparlanan lacivert beyazlılar, Alihan ve Nurettin’in golleriyle eşitliği yakalarken, uzatma dakikalarında da eline geçirdiği pozisyonları değerlendiremeyince 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Karşılaşma sonrası Fethiyespor’lu futbolcular büyük şok içerisinde yer alırken, Fethiyespor camiasında sessizlik vardı.

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, “Bu maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Kesinlikle galip gelmemiz gereken bir maçtı. İlk yarı 3-4 tane yüzde yüz pozisyonu kaçırdık. Rakibin hiç pozisyonu yok. İkinci yarı birbirine benzer çok kısa zaman aralığında iki korner, iki stoperden yediğimiz iki gol, bir anda şok etkisi oluşturdu. Tepki verdik, beraberliği yakaladık ama galip gelecek golü atamadık, üzgünüz” dedi.

Oyuncu değişikliklerini zamanında yaptıklarını söyleyen Dinçel; “Hamlelerde geç kalma diye bir şey yok. Süreye bakarsanız attığımız golleri erken bulduk. Çok geç bulmadık. Ama üçüncü golü atacak pozisyonları yakaladık ama değerlendiremedik. Son bölümde 2-3 tane net pozisyon var, kale çizgisinden çıkan, kornere giden gibi ataklarımız oldu’’ ifadelerinde bulundu.

Ali Han’ın taraftarla yaşadığı gerginliği değerlendiren Dinçel, “Ben ne olduğunu tam görmedim. Ama taraftar tepkisini gördüm. Tabi ki taraftarımız üzgün. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz. Ben sadece taraftarlara sakin olmasını işaret ettim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu takımın 2 tane en fazla gol atan oyuncusu var. 19 gol Nurettin, 19 gol Alihan. Ben son birkaç haftadır, taraftarlarımızın en fazla gol atan iki kenar oyuncumuza serzenişte bulunduğunu da görüyorum. Ama ben taraftara hak veriyorum. Niye hak veriyorum? Taraftar ne yaparsa haklıdır diyorum. Yapacak bir şey yok çocuklar, ellerinden geleni yapıyorlar. Takımın en skorer 2 oyuncuları Alihan ve Nurettin. Kazandığımız maçlara, sezonun tamamına baktığımızda 2 tane oyuncuyu göreceksiniz’’ dedi.

Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal ise,’’ Elimizden geldiğince şampiyonluğu kovalayacağız. Bugün çok gol kaçırdık, şanssızdık. Bu sonuçtan dolayı biz ve taraftarımız çok üzgün. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta Ağrı deplasmanı var. Galibiyetle dönmeyi arzuluyoruz’’ diye konuştu.