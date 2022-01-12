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Fethiyespor ikinci yarının ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

3. Lig 3. Grupta mücadele eden ligin ilk yarısını 43 puanla lider kapatan Fethiyespor, ikinci yarının ilk maçı olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdi.

MUĞLA 12.01.2022, 13:23
Fethiyespor ikinci yarının ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

3. Lig 3. Grupta mücadele eden ligin ilk yarısını 43 puanla lider kapatan Fethiyespor, ikinci yarının ilk maçı olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde günde çift idman yaparak, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fethiyespor’da sakat, cezalı ve hasta oyuncunun bulunmadığı öğrenildi. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel; “Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdük. Pazar günü 12. Adam Apaçi taraftarlarımızla galip gelerek, lige kaldığımız yerden galibiyetle devam etmek istiyoruz” dedi.

Fethiyespor 10 gün süren Antalya kampının ardından ikinci yarının ilk maçı olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı için hazırlıklarını Fethiye’de tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde günde çift antrenmanla Kırıkkale maçına hazırlanan Fethiyespor, ligin ilk yarısını bıraktığı yerden galibiyet serisi ile devam etmek istiyor. 32 puanla ligde 3. Sırada bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşısında galibiyet arayan 43 puanlı lider Fethiyespor, ligin en az gol yiyen takımını yenerek hedefine gitmek istiyor. Fethiye’de aralıklarla 4 gündür devam eden yağmura rağmen bu maçın hazırlıklarını tempolu şekilde sürdüren Fethiyespor’da cezalı, sakat ve hasta oyuncunun bulunmadığı ifade edildi. Hırslı ve neşeli bir idman yapan Fethiyespor’da bu haftadan itibaren her maçta parolanın galibiyet olduğu açıklandı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel kart cezası nedeniyle bu maçta öğrencilerini tribünden yönlendirecek olup, taraftarların yoğun desteğinin beklendiği de ifade edildi.

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, “Çok yoğun geçen bir Antalya kampı yaşadık. Kırıkkale maçı hazırlıklarımızı 4 gündür yoğun yağış altında sürdürüyoruz. Yağışlar Perşembe gününden itibaren duracak. Hava açacak. Pazar günü de 12. adam olan Apaçi taraftarlarımızın ve Fethiyespor sevdalılarının desteği ile kazanmak arzusundayız. Sakat, cezalı ve ciddi hastamız yok. Çok şükür korona ile ilgili de bir sıkıntımız yok. Kadromuza kattığımız 2 genç oyuncumuz çabuk adapte oldular. Pazar günü kazanarak, lige kaldığımız yerden galibiyetle devam etmek istiyoruz” dedi.

Fethiyespor’lu Talha, Şahan ve Nurettin de ligi özlediklerini belirterek; “İlk yarıda ilk maçımızda yenildiğimiz Kırıkkale’yi yenerek, öncelikle rövanşı almak ve ikinci yarıya kaldığımız yerden seriye devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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