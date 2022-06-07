Fethiye’nin 25 yıllık altyapı sorunu çözülüyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye muhtarlarıyla bir araya geldi. Gürün, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verirken altyapı yatırımlarının tamamlanma aşamasında olduğunu bu projelerin tamamlanmasının ardından Fethiye’de en az 25 yıl arıtma sorunu olmayacağını söyledi.

Fethiye Muhtarlar Dernek Başkanı Niyazi Canözü, Fethiye’de devam eden altyapı yatırımları ile ilgili yolların bozulması ve toz meydana gelmesi nedeniyle bazı eleştirilerin yapıldığını belirterek, “İlçemizde çok büyük ve güzel altyapı yatırımları yapılıyor. Ben yollar bozuk, toz oluyor gibi farklı eleştirileri duyuyorum. Altyapı yatırımları mecburen kazı ile yapılan yatırımlardır. Yapılan hizmeti bizim anlatmamız lazım” dedi.

Fethiye’nin en az 25 yıllık arıtma sorununu ortadan kaldırıyoruz

Fethiye’nin Muğla turizmi, tarımı ve kültür öğeleriyle tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptıkları çalışmalarla en az 25 yıllık arıtma sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi. Gürün, “Fethiye’de çok önemli yatırımlar yapıyoruz. 10 yıllardır yapılmayan veya eksik olan yatırımları yapmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimizde Bakanlık ile birlikte Ölüdeniz arıtmayı bitirdik. Ovacık bölgesinde kanalizasyon çalışmasını tamamlamak üzereyiz ve atıksu arıtma tesisi de bitmek üzere. Bu güne kadar 3 Milyar 45 Milyon TL’lik bir harcama yapmışız. Bu şekilde Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurumuz. Fethiye ilçemizde 237 milyon TL’lik altyapı yatırımı devam ediyor. Projeler tamamlanınca Fethiye’ye toplam 584 Milyon 424 bin TL yatırım yapmış olacağız. Biz şehrimizin gelişmesi, geleceğe güvenle bakan güçlü alt ve üst yapı sistemlerine sahip modern bir kent oluşması açısında projelerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.