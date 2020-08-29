Son Dakika
Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
FETHİYELİ GENÇ HAKEM SÜPER LİG’DE
MUĞLA 29.08.2020, 16:40
Merkez Hakem Kurulu’nun 2020-21 sezonu için açıkladığı listelerde Muğla’nın Fethiye ilçesi doğumlu Emre Kargın (30), üst klasman hakemliğine terfi etti. Kargın, Süper Lig ve 1.lig’de düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda üst klasmanda 47 hakem düdük çalacak. İzmir bölgesi hakemlerinden Emre Kargın 27 Ağustos 2020 günü açıklanan listelerde kendine Üst Klasman kadrosunda yer buldu. 30 yaşındaki hakem aynı zamanda kadronun en genç hakemleri arasında bulunuyor. Ziraat Mühendisi olan çok iyi derecede İngilizce bilen Emre Kargın’ın önümüzdeki yıllarda FIFA kadrosuna kadar yükselmesi bekleniyor.
24°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25