Fethiye’den deprem bölgesine 19 tır yardım gönderildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinden deprem bölgesine kaymakamlık aracılığıyla 19 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından Fethiye’den karayoluyla iş makinesinden diğer yardım malzemelerine kadar insani yardımlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. İlk günden bu yana karayoluyla yardım malzemesi gönderen Fethiye Kaymakamlığı dün akşam da gönderdiği yardım malzemeleri ile birlikte 19 tır insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda toplanan battaniye, yatak – yorgan, tıbbi malzeme, gıda, su, hijyen malzemeleri, ısıtıcı, kışlık kıyafet gibi yardım malzemeleri paketlenip tırlara yüklenip Fethiye Salı Pazarı Meydanı’nda bir araya gelindi. Fethiye’den çok sayıda turizmci, iş insanı Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yardım toplama konusunda yoğun destek verdiği görüldü. Fethiye genelinde çeşitli noktalardan gelen yardımlar spor salonunda kontrolden geçirilip paketlenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara en sağlıklı ve hızlı şekilde ulaştırılabilmesi için tırlara yüklendi. Akşam saatlerinde Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Kızılay Genel Kurul Delegesi Muhittin Kayabaş ve diğer yetkililer Salıpazarı meydanına gelerek tırları iyi yolculuk dilekleriyle Gaziantep’e uğurladı.

“Boğazımız düğümleniyor”

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman insani yardım malzemelerinin uğurlanması töreninde yaptığı açıklamada; “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli büyük afetler sonucunda ülkemiz yasa boğuldu. Bizde bunun acısını içimizde hissediyoruz. Boğazımız düğümleniyor ama Fethiye halkı bu konuda büyük bir duyarlılık göstererek, tüm depremzedelerimize destek olmak adına 7-24 çalışarak çok fazla yardım topladılar. Takdire şayan bir gayretle bugüne kadar içinde kıyafet, gıda, battaniye ve buna benzer ihtiyaçlar bulunan 19 tır malzeme gönderdik. Kaymakamlığımız koordinesinde sivil toplum kuruluşları, Kızılay ve AFAd ile birlikte yardım çalışmalarımız devam ediyor. Fethiye halkımıza gösterdiği bu duyarlılık için teşekkür ediyorum” diye konuştu.