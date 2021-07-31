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Fethiye’deki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

MUĞLA 31.07.2021, 11:21
Fethiye’deki yangın kontrol altına alındı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gece boyunca yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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