Fethiye’de yeni yıl pazarı kuruldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen yeni yıl pazarı Beşkaza Meydanı’nda kuruldu.

Fethiyelilerin yanısıra yörede yaşayan yerleşik yabancıların yılbaşı hediyelerini yöre el sanatlarından sağlayabilmesi için, gerçekleştirilen pazara ilgi büyük oldu. El sanatları ile yapılan hediyelik eşyaların yanı sıra yöre ürünü lezzetlerinde yer aldığı yeni yıl pazarı iki gün sürecek olup Pazar günü akşam saatlerine kadar açık kalacak.

Yeni yıl yaklaşırken Fethiye Beşkaza Meydanı’nda Yeni Yıl Pazarı kuruldu. İki gün açık kalacak olan Pazar da, el sanatları ürünlerinin yanı sıra yöre lezzetleri de satışa sunuldu. Fethiye’deki yerleşik yabancıların yanısıra vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yeni yıl pazarında sokak sanatçılarından yöre dans ekiplerine kadar pek çok etkinlik te gerçekleştirildi. Pazarda FETAV, Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi, Fethiye Aşçılar Derneği, Rehabilitasyon Merkezi, Fethiye Sakatlar Derneği, Dodo Doğa Dostu Derneği stanları da kurulurken, toplam 250 standtan elde edilecek gelirin FETAV tarafından öğrenci bursları olarak karşılanacağı bildirildi. Fethiye’de yaşayan İngiliz uyruklu vatandaşların yanısıra İranlı vatandaşlarında stand açtığı yeni yıl pazarında çocuklar içinde özel dans gösterileri gerçekleştirildi.

“Gelirin Tamamı Öğrencilere Burs Verilecek”

Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı Müdürü Dilek Dinçer, “Güzel güneşli bir havada gerçekleşen yeni yıl pazarına yoğun ilgi olduğunu belirterek “Yeni yılı neşeli eğlenceli bir şekilde kutlamak istedik. El Emeği, Göz Nuru Ekibi’nden “Böyle bir etkinliğe ne dersiniz?” diye bir fikir geldi. Tabi ki sıcak baktık, belediyemiz de onaylayınca hep birlikte; Fethiye Belediyesi, El Emeği Göz Nuru Topluluğu, Aşçılar Derneği, Likya Kadın Kolları ile bu etkinliği düzenledik. Gördüğünüz gibi müzikle ve dansla süsledik. Güzel geçiyor, katılım gayet iyi. 250 stand kuruldu. Geliri de tamamen öğrencilere burs olarak verilecek. Etkinlik 2 gün sürecek” dedi.