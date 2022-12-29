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Fethiye’de yeni yaşam alanın yüzde 22’si tamamlandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin Foça Mahallesinde yapımına başlanan alanın yüzde 22’si tamamlandı.
MUĞLA 29.12.2022, 14:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin Foça Mahallesinde yapımına başlanan alanın yüzde 22’si tamamlandı.
Fethiye’nin Foça Mahallesinde bulunan alan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşam alanı olarak hazırlanıyor. 2 Milyon 655 Bin TL maliyet ile çalışmaların devam ettiği mesire alanında 150 m2 oturum alanı, mutfak ve WC’ler bulunuyor. Yapım işlemlerinin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılarak alan vatandaşların hizmetine sunulacak.