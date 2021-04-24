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Fethiye’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 24.04.2021, 14:05
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Fethiye’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. İstihbarı çalışma neticesinde ilçedeki evinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit edilen C.Y düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 49,01gram Metamfetamin, 9 santimetre ve 8 santimetre boyutunda kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid A4, 11 adet sentetik ecza Suboxone, 0,34 gram. Kenevir tohumu, Hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 875 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan C.Y Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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