Fethiye’de üretici pazarı denetlendi

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Cuma günleri kurulan Üretici Pazarında, yetkililer tarafından denetim gerçekleştirildi.

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit pazarda üreticileri yetiştirdiği ürünlerin dışında başka bir yerden ürün gelip gelmediği ve üretici kartları konusunda sabahın erken saatlerinde Fethiye Belediyesi Zabıta personeli ile birlikte denetimlerde bulundu. 700 üreticinin ürünlerini pazarladığı köylü pazarında, belge denetimi ve ürün denetlemesi gerçekleştiren Karayiğit, "Üretici pazarı nedir? Fethiye Ziraat Odası’na kayıtlı olan üreticiler ve Kemer Ziraat Odası’na kayıtlı olan üreticiler bu pazarda yetiştirdikleri ürün satarlar. Satarlar ama bize bizden aldıkları üretici belgelerini beyan ettikleri işte ben domates, patates, salatalık satıyorum. Böyle belirttikleri ürünleri yani. Bu beyan etmedikleri, üretmedikleri ürünler burada satamazlar” dedi.

Üretici Pazarında her hafta Cuma günleri denetim gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kenan Karayiğit, "Burası üretici pazarı. Biz bunun denetimini yapıyoruz şimdi zabıta arkadaşlarımız. Uzun bir süredir böyle bir denetim yapmamıştık. Pandemi girdi araya. Çiftçi zor durumda dedik. Ama gördük ki bu zamanda, Ürettiğiniz satmadan hariç satın alıp satma işleri, çoğaldığını hissettik. Bu da üreten çiftçimize haksızlık olur dedik. Onun için bir elden geçirmek istedik. Denetim yapmak istedik. Belge kontrolü yapıyoruz. Tezgahındaki ürün köyden ürettiği ürünler geçen az önce gördünüz işte. Bir tane sarımsak getirdik. Ürettiği sarımsak değil, halden almış sarımsak. Bu tür şeylerin denetimini yapıyoruz. Bir sarımsak değil, halden almış sarımsak. Bu tür şeyler denetimini yapıyoruz. Önce uyarıyoruz. Ondan sonra olmazsa zabıta arkadaşlarla o tezgahtaki malı toplama yetkimiz var. Toplayabiliriz. Önümüzdeki günlerde uyardık. İnsanlar gene devam ederse bunların malını eziyetten alıp belediyenin uygun gördüğü bir soğuk havaya. Göndereceğiz. Bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Dışarıdan sebze ile meyve alıp satan ve sahte kart ile tezgah açan üreticilere Fethiye Belediyesi Zabıta görevlilerinin gerekli cezai işlem uygulayabileceğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, “Üreticilerimizin her ürettiği üründe tamamen 100 kilo getirme hakkı var. Ama bazı yerde görüyoruz ki 5 ton, 2 ton görüyoruz. 3 ton veriyoruz. Alıp satmadır yani. Üretici üretmiştir. 10 dönüm karpuz dikmiştir. Satacaktır ama cuma pazarına geçecek olan kilo o da elli. O kadar getirmesi gerekiyor. Geri kalanını da şeye halde satması gerekiyor. Başka yerlerde satması gerekiyor. Uyarıyoruz. Bu denetimler bizim çiftçiler için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz de görüyoruz. Az önce bir arsadan gelen dedemizi gördünüz. 15 tane yumurta, 2 tane maydanoz, 2 kilo susamla gelmiş. Seydikemer Arsa’dan gelmiş. Bu kardeşimiz de bize ücret ödüyor. Amcamız da. Ama öbür alıp satan da aynı ülke ödüyor. Biz bu haksızlığı veya üretenin hakkını yedirmemek için. Zabıta, Fethiye Belediyesi ve biz Fethiye Ziraat Odası olarak denetime bundan sonra devam edeceğiz. Pazarımıza bu tür alışverişleri önlemek için, tüketiciye de sağlıklı ve çiftçimizin kendi ürettiği ürünü sunmak için biz de bu denetimlerle onlara yardımcı olmuş olacağız. Fiyata müdahale etme şansımız yok. Öyle bir şey olsa müdahale ederiz. Mesela işte bu marulun halden çıkışı arkadaşım 1 buçuk TL, 5 TL yazmış. Bunu 3 TL yaz deriz. Ama o yetkiyi bize kanun vermediği için bizim ona müdahale etme şansımız yok" dedi.

Denetimlerde pazarda satış yapanların gerçek üretici olup olmadığı araştırılırken bazı üreticinin kartları kontrol amaçlı alındı.