Fethiye’de, turistten döviz çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Güney Koreli turistten 330 dolar ile bir miktar Kore parası çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye tatile gelen Güney Kore uyruklu D.G, sokakta tanıştığı ve kendisini aracıyla gezdiren kişinin 330 dolar ile bir miktar Kore parasını çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şüphelinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin H.S. olduğunu belirledi. Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, 200 dolar, 1000 Kore bonosu ile 1565 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.