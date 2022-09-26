Fethiye’de trafik kazası: 6 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi, Oluklu Mevkiinde A.Ü. idaresindeki 48 AAJ 660 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki 20 AED 348 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler A.Ü. ve A. B. yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan A.A.Ü., H.Ü., A.Ü., K.Ü. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.