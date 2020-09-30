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Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

FETHİYE’DE MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI

MUĞLA 30.09.2020, 11:38
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Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlid Ç. idaresindeki 43 KU 725 plakalı otomobil, Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Caddesi ile Feray Özdemir Caddesi Kavşağı’nda, Ulvi K.’nın kullandığı 48 BB 3020 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Mevlid Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Abdurrahman B. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mevlid Ç., Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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