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Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MUĞLA 06.04.2021, 18:14
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Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Mustafa D. (39) yönetimindeki 48 ADP 881 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi’nde Celal Bayar Caddesi’nde Hüseyin S’nin (18) kullandığı 07 ALT 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hüseyin S. ile Fatih D. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi yardım istemesi üzerine olay yerine sağlı ve polis ekipleri sevk edildi.

Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Fatih D.’ nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Mustafa D. ise yakalanarak gözaltına alındı.
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